Donzelli: “Pnrr preistorico, va ritrattato”

BARI – “Speriamo non ci siano intoppi, però l’Italia ha la serenità e la consapevolezza di avere alle spalle un ottimo governo con un ministro, Raffaele Fitto, che è la persona giusta al posto giusto. Quello che è possibile fare lo riusciremo a fare”. Lo ha detto a Bari il responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, a margine del suo tour elettorale in Puglia rispondendo a chi evidenziava che, relativamente al Pnrr, c’è il rischio di un blocco da parte dei giudici amministrativi della Corte dei conti. “Non abbiamo scelto noi questi progetti per il Pnrr – ha aggiunto – non abbiamo scelto le modalità e le cifre. Abbiamo sempre detto che era necessario ritrattare, per questo siamo stati trattati come criminali”. “Oggi – ha evidenziato Donzelli – in Europa lo dicono tutti, perché nel frattempo sono cambiati i costi delle materie prime, sono cambiate le necessità. La guerra in Ucraina ha modificato completamente la geopolitica, quindi il Pnrr precedente è preistoria”. Donzelli spera che “nella pratica non ci siano limiti burocratici non superabili da parte del governo, ma che sia possibile riuscire a risolvere tutto. Comprese le criticità della Corte dei conti”.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp