BARI – Un gruppo di bambini vestiti di verde, colore della speranza. È il sentimento al quale si è ispirato il regista Nicola valenzano per questa nuova edizione del Corteo Storico di San Nicola, la rievocazione storica che celebra l’impresa dei 62 marinai che da Bari arrivarono a Myra, in Turchia, per traslare le ossa del santo patrono del capoluogo pugliese e che dà il via ai festeggiamenti. Oltre 200 figuranti per uno spettacolo che quest’anno ha coniugato esibizioni per strada e danza aerea con la firma della coreografa Elisa Barucchieri che ha portato lungo il percorso del centro cittadino, tra la basilica e piazza libertà, due momenti nel segno dalle parole del frate domenicano Jacopo da Varagine, che nella sua legenda aurea narra la storia del santo. Il prologo, nel pomeriggio, con l’arrivo del santo al molo che porta il suo nome. Poi l’inizio del corteo che quest’anno ha contato ben sette quadri per narrare a fedeli e pellegrini la storia del Santo. In ultimo, l’arrivo del corteo sul sagrato della basilica con l’esibizione di volti noti del teatro barese come Tiziana Schiavarelli, Dante Marmone e Nico Salatino.

