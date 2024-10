Disturbo alla quiete pubblica e tutela della salute dei consumatori: sanzioni e sequestri a Lecce

Da via Umberto I a via Maggiore Galliano, da via Antonio Galateo a Via Liborio Romano, da Via Palmieri alla Galleria Mazzini: questa la mappa dei controlli della polizia amministrativa del Comando di Polizia Locale di Lecce nei confronti di attività commerciali e pubblici esercizi per il rispetto delle norme a tutela della quiete pubblica, della salute dei consumatori e dell’occupazione del suolo pubblico.

Nella mattinata di sabato a seguito di sopralluoghi di natura amministrativa venivano contestate violazioni ai sensi del Regolamento CE n. 852/2002 ad un minimarket ed ad una gastronomia da asporto di cucina orientale rispettivamente in via Antonio Galateo e via Liborio Romano.

Sugli scaffali e nei frigoriferi gli agenti hanno accertato la presenza di alimenti di origine animale – carni bovine, ovine, suine, pollame e prodotti ittici – e vegetale, alcuni confezionati, altri sfusi, privi di elementi di rintracciabilità e privi di etichettatura, che ne attestasse la provenienza e la sicurezza igienico sanitaria per la vendita al pubblico, o scaduti, per un totale di quasi 70 kg di merce.

Per entrambe le violazioni sono state comminate sanzioni pari a 1.500 € ai sensi del D.lgs. 190/2006, in un caso cumulate, mente tutta la merce è stata sottoposta a sequestro ai fini della distruzione.

Il nucleo di Polizia Amministrativa è intervenuto anche in via Palmieri, dove, unitamente al personale del servizio SIAN – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – dell’ASL di Lecce, è stata disposta la chiusura coattiva, con apposizione di sigilli, ad un esercizio di vicinato con annessa gastronomia da asporto, in conseguenza dell’inottemperanza ad un precedente provvedimento di chiusura per gravi problemi igienico sanitari e strutturali. L’intervento ha preso le mosse, infatti, da un controllo dei NAS, avvenuto nel mese di agosto, seguito anche da un ulteriore provvedimento amministrativo di divieto di somministrazione con la contestazione della violazione per la trasformazione dell’attività da esercizio di vicinato a pubblico esercizio, che prevede una sanzione di 5.000 €.

Sempre nel fine settimana gli agenti di Viale Rossini hanno contestato la violazione del c.d. regolamento Movida, sulla vivibilità, l’igiene ed il pubblico decoro, ai titolari di due locali uno nei pressi della basilica di Santa Croce e l’altro in via Maggiore Gagliano, non distane da Piazza Ludovico Ariosto.

Nel primo caso, al momento dell’arrivo della pattuglia, era in corso uno spettacolo di musica dal vivo in assenza di autorizzazione. Nel secondo veniva accertata un’occupazione di suolo pubblico priva di autorizzazione e la produzione di emissioni sonore che recavano disturbo alla quiete pubblica. A carico dei titolari sanzioni pari a 167,00 € ai sensi del regolamento e a 173,00 € ai sensi del codice della strada per occupazione di suolo pubblico.

Infine, durante un intervento presso la Galleria Mazzini, veniva intimata l’interruzione di due DJ Set, per violazione delle prescrizioni, contenute nei titoli autorizzativi.

“L’attività svolta negli ultimi giorni dal nucleo di polizia amministrativa dimostra quanto sia importante per noi non abbassare la guardia sul rispetto delle norme che tutelano la vivibilità della nostra comunità – fa sapere il Comandante Donato Zacheo. Continueremo i controlli anche nelle prossime settimane. Nessuno può sperare nell’impunità se non rispetta le norme della civile convivenza”

“Voglio esprimere i miei più sentiti complimenti agli agenti della sezione di polizia amministrativa per l’importante lavoro svolto durante i recenti controlli volti alla tutela della salute pubblica e della vivibilità cittadina – dichiara l’Assessore alla Polizia Locale Giancarlo Capoccia. Negli ultimi giorni, il personale della polizia amministrativa ha condotto una serie di operazioni mirate a verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza alimentare, igiene, decoro urbano e contenimento della musica ad alto volume in diverse aree del nostro territorio comunale. Queste attività di controllo, svolte con la massima professionalità e attenzione, ci hanno permesso di individuare e risolvere criticità che potevano rappresentare un rischio per la salute e il benessere dei cittadini. I risultati ottenuti dimostrano quanto sia fondamentale il costante impegno dei nostri agenti per garantire il rispetto delle regole e preservare la qualità della vita nel nostro comune. Le verifiche sugli alimenti, le condizioni igieniche e il decoro delle attività commerciali, così come il controllo dell’inquinamento acustico, sono tutte azioni di grande rilevanza per la nostra comunità. Ringrazio il personale della Polizia Locale per l’efficacia e l’attenzione con cui operano ogni giorno”.

