Brindisi: l’immagine proiettata sul “Perrino”, l’omaggio della Asl a Papa Francesco

BRINDISI- In occasione del funerale di Papa Francesco, l’ASL Brindisi ha voluto rendere omaggio alla sua figura proiettando la sua immagine sulla facciata dell’Ospedale Perrino di Brindisi.

Un gesto simbolico, pensato per ricordare un Pontefice che ha fatto della vicinanza agli ultimi, ai malati e ai sofferenti il cuore del suo pontificato.

La sua immagine, riflessa su un luogo di dolore e di cura, vuole essere un messaggio di speranza, conforto e solidarietà per tutti i pazienti, i familiari e gli operatori sanitari che ogni giorno vivono la realtà ospedaliera.

Papa Francesco, anche in questo momento, continua a parlarci con il linguaggio semplice e potente dell’amore verso il prossimo.

