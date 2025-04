Lecce Club Parlamento: “La Lega A ci ripensi, niente partita domani”

“Non solo nel Salento, ma in tutta Italia sta montando un moto di indignazione.” Così esordisce la nota diffusa dal Lecce Club Parlamento, che si scaglia contro la decisione della Lega Serie A di far disputare regolarmente la partita Atalanta-Lecce, prevista per domenica prossima.

Il dolore per la scomparsa improvvisa di Graziano Fiorita, fisioterapista dell’US Lecce, deceduto durante il ritiro della squadra, è ancora troppo vivo. “La salma è ancora all’obitorio, a disposizione della magistratura, e i funerali non sono stati ancora fissati”, ricordano i parlamentari, tra cui Saverio Congedo, Andrea Caroppo, Salvatore Di Mattina, Leonardo Donno, Antonio Gabellone, Roberto Marti, Claudio Stefanazzi e Antonio Trevisi.

Una decisione definita “sprezzante” quella della Lega, presa “nonostante il parere contrario della società” e a fronte di una squadra “ancora sotto shock, impossibilitata ad allenarsi e, ad oggi, nemmeno partita per raggiungere Bergamo”.

I parlamentari sottolineano la gravità della situazione, ricordando che Fiorita “non era solo un fisioterapista”, ma “un marito, un padre di quattro figli, un professionista appassionato che ci lascia a soli 47 anni, mentre lavorava al servizio dello sport”.

“Non ci risultano precedenti di una competizione sportiva svolta in condizioni simili,” aggiunge la nota. Da qui, l’appello accorato alla Lega Serie A: “C’è ancora tempo per tornare sui propri passi. Evitare quella che sarebbe una brutta pagina del nostro calcio, una macchia indelebile per lo sport italiano.”

La città di Lecce, il Salento e ora l’intero Paese attendono un gesto di rispetto. Non solo per onorare la memoria di Graziano Fiorita, ma per restituire al calcio italiano un senso più profondo di umanità.

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l'Università di Lecce nel 1998.