Team Altamura, Di Donato: “Stagione entusiasmante. Ora godiamoci i risultati”

Domani i biancorossi saranno ospiti al “Partenio” di Avellino, contro una squadra che festeggerà la promozione diretta in Serie B. Una prova di prestigio per i ragazzi di Daniele Di Donato, decisi a chiudere al meglio un campionato esaltante.

Alla vigilia del match, nella consueta conferenza stampa pre-gara, il tecnico murgiano ha tracciato il bilancio della stagione, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito ai successi raggiunti.

“Visto che oggi è l’ultima conferenza pre-partita di questa grande stagione nella quale abbiamo raggiunto importanti obiettivi, volevo fare un doveroso ringraziamento alla società che nonostante l’impegno economico per le partite al ‘San Nicola’ e per lo stadio nuovo non ci ha mai fatto mancare nulla. Ci ha permesso sempre di lavorare serenamente accogliendo ogni nostra richiesta, rimanendo vicini alla squadra nei momenti più difficili. Un ringraziamento va anche ai tifosi che ad inizio stagione, nel momento più delicato, hanno sempre mostrato grande sostegno aiutandoci a sopperire ai nostri limiti, permettendoci di lavorare in modo sereno e senza alcuna contestazione. Ci hanno seguito in tanti facendo anche rinunce importanti. Un enorme grazie a coloro che lavorano ogni giorno dietro le quinte: dai magazzinieri, ai massaggiatori, passando per i dottori e i membri dello staff, fino ad arrivare a coloro che ci hanno permesso di tornare a giocare al ‘D’Angelo’. Infine non posso non complimentarmi con i ragazzi i quali grazie alla loro crescita, hanno garantito al Team Altamura di giocare il prossimo anno nel terzo campionato nazionale. Hanno fatto una stagione esaltante e nonostante le spese extra e le difficoltà logistiche, abbiamo raggiunto l’obiettivo dando ancora più valore al lavoro svolto”.

Il bilancio della stagione, anche sul piano economico, è positivo:

“Il bilancio di gennaio è in positivo: questo è importante perché la sostenibilità in categorie come questa è fondamentale. Abbiamo rispettato il minutaggio dei giovani e nonostante fossimo una neo-promossa ci siamo salvati con 7 giornate d’anticipo. Sfido chiunque dopo le prime quattro giornate iniziali a pensare che ci saremmo salvati con così largo anticipo. Abbiamo valorizzato il patrimonio calciatori: abbiamo fatto esordire ben 11 giocatori con altri che sono arrivati per rimettersi in gioco e hanno avuto una crescita importante. Tutto questo valorizza ancora di più una grande stagione. Con questi auspici una realtà come la nostra può solo continuare a fare meglio”.

Con lo sguardo rivolto al match di domani contro l’Avellino, Di Donato ha sottolineato l’importanza dell’appuntamento:

“Domani affronteremo l’Avellino. Una squadra di enorme valore e che dopo tanti anni di sacrifici è salita meritatamente in Serie B raccogliendo i frutti del lavoro. Domani è un banco di prova importante per tutti: sarà una grande festa per i nostri avversari, ma noi ci teniamo a concludere in bellezza. Saranno in 20.000 allo stadio e questa dovrà essere la nostra ambizione. Si inizia a respirare l’aria delle grandi platee e deve essere da stimolo andando ad affrontare la squadra che ha vinto il campionato. Già all’andata non sfigurammo per niente, anzi, giocammo una grande partita dimostrando di potercela giocare con tutti nonostante i nostri limiti. Sono orgoglioso dei nostri ragazzi e delle prestazioni che hanno messo in mostra. Possibilità di vedere altri giovani dopo la buona prestazione di Spina? Alberto ha dimostrato di poter giocare in questa categoria. È sempre stato un ragazzo positivo e ha raccolto quanto seminato. Vedremo domani che indirizzo prenderà la partita ma ci sarà sicuramente qualche altro esordio”.

Infine, un aggettivo per descrivere questa stagione:

“Descrivere con un aggettivo questo campionato? Entusiasmante. Dopo le prime 4 giornate ci davano per spacciati ed eravamo considerati la ‘Cenerentola’ del girone e siamo riusciti a far rimangiare tutto quello che dicevano di noi in negativo. È stato intrigante e crescere per raggiungere il prima possibile l’obiettivo. È stata una vittoria intensa ma bella”.

Quanto al futuro, Di Donato preferisce rimandare i discorsi:

“Azzerare tutto o alzare l’asticella per la prossima stagione? Non abbiamo ancora parlato di questo perché ora siamo stanchi e abbiamo bisogno di staccare un po’ la spina. Abbiamo raggiunto la salvezza e tanti altri obiettivi importanti ed è giusto rilassarsi”.

