Morto Alberto Franceschini, fondatore delle Brigate Rosse

È morto, all’età di 78 anni, Alberto Franceschini, uno dei fondatori delle Brigate Rosse insieme a Renato Curcio e Mara Cagol. L’ex terrorista è deceduto l’11 aprile scorso, ma la notizia si è diffusa solo nella serata di sabato 26 aprile.

Nato a Reggio Emilia in una famiglia di tradizione comunista, Franceschini ha più volte raccontato come le sue radici politiche abbiano favorito il suo avvicinamento alla militanza armata. Ha sempre sostenuto che il suo impegno nelle Br fosse una prosecuzione ideale della lotta partigiana.

Ritenuto responsabile di numerosi atti di terrorismo, fu condannato con sentenza definitiva per il duplice omicidio di due esponenti del Msi a Padova nel 1974 e per il sequestro del giudice Mario Sossi a Genova nello stesso anno. Complessivamente, le condanne ammontarono a oltre sessant’anni di carcere, successivamente ridotti.

Il suo impegno politico iniziò nelle file della Fgci, da cui si allontanò dopo alcuni contrasti avvenuti durante una manifestazione contro la base NATO di Miramare di Rimini nel 1969. Nel 1970, a Milano, aderì alla lotta armata fondando le Brigate Rosse con Curcio, diventandone uno dei principali leader.

Entrato in clandestinità nel 1971, fu arrestato l’8 settembre 1974 insieme a Curcio grazie alla collaborazione di Silvano Girotto, conosciuto come Frate Mitra. Incarcerato in strutture di massima sicurezza, Franceschini aderì in seguito al Partito Guerriglia di Senzani, promuovendo la caccia agli “infami” accusati di collaborazionismo, arrivando anche a minacciare di morte Toni Negri nel carcere di Palmi.

Nel 1982 si dissociò ufficialmente dalla lotta armata, prendendo le distanze dalla violenza pur senza rinnegare del tutto il suo passato. Ottenne i primi permessi premio nel 1987 e successivamente i domiciliari, uscendo definitivamente dal carcere nel 1992 dopo 18 anni di reclusione. In seguito collaborò con l’associazione Arci Ora d’Aria.

Nel febbraio 2024, Franceschini era stato nuovamente al centro delle cronache quando fu identificato tra i partecipanti a un raduno nei giardini intitolati ad Anna Politkovskaya a Milano, per commemorare Alexei Navalny.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author