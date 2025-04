Erbacce al Coni. La replica di Lupiae Servizi

“È tutto pubblico. Il lavoro che svolgiamo regolarmente in città è disponibile sul sito della Lupiae servizi letteralmente in tempo reale. Ed è quindi immediatamente verificabile. Altro che tosature delle erbacce dopo 10 mesi”. L’amministratore unico della società che si occupa, tra le altre cose, della manutenzione del verde in città, risponde così alle critiche giunte dal centro sinistra dopo la pubblicazione del video di un runner che mostra l’erba alta nel percorso del campo Coni. “Abbiamo stabilito di tagliarla una volta al mese perché gli ambientalisti ci dicono che il taglio eccessivo indebolisce il terreno”, spiega Dino Pagliaro

