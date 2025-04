Santa Cesarea Terme: da ecomostro a Casa dí comunità

Erano gli anni 90 e questa struttura avveniristica costò – dai Fondi Cipe – circa 40 miliardi delle vecchie lire. Mai entrata in funzione c’era tutto: la piscina, le stanze, i bagni, gli ambulatori, gli uffici, la sala congressi, la regia, persino le scale mobili. E soprattutto un panorama da mozzare il fiato: costruita sulla scogliera, intorno la macchia mediterranea, e a vista la baia di Santa Cesarea Terme. A chiedere perché sia rimasta lì- un gioiello esposto ai vandali e alle intemperie per decenni – è impossibile trovar qualcuno capace di dare informazioni chiare. Si dice che mancassero delle autorizzazioni ma appare paradossale immaginare che nessuno si sia premurato di procedere per ottenerle. E così è rimasta un ecomostro di 25mila metri quadri che chiunque col tempo ha depredato. Hanno portato via tutto e rotto tutto quello che non si poteva portar via e con gli anni è passata nel dimenticatoio persino l’indignazione.

La svolta sembra essere arrivata con il Pnrr. Un accordo tra il comune, che ne è proprietario, e la Asl permetterà il recupero di una piccola parte, circa 2mila metri quadri, per trasformarla in Casa di comunità. Investimento da parte dell’azienda sanitaria 2 milioni di euro, come a dire 4 miliardi del vecchio conio. La Asl prenderà quella parte di immobile in comodato gratuito per 99 anni.

“I lavori sono stati già appaltati- fa sapere il sindaco Pasquale Bleve -. Speriamo sia questa la base di partenza per il rilancio di quella struttura”

