MONTEPARANO – Salgono i contagi e aumentano le restrizioni. Il Sindaco di Monteparano, Maristella Carabotto, emette nuova ordinanza e dispone il divieto dalle 23 alle 05.00 per i distributori automatici e le attività commerciali di erogare bibite e bevande alcoliche. Torna il divieto di assembramento in ogni spazio pubblico e aperto al pubblico, e negli spazi adiacenti gli edifici scolastici. L’ordinanza che, come spiega il sindaco, avrebbe come scopo quello di ” aiutare tutti a fronteggiare l’emergenza” ha validità sino al 31 gennaio