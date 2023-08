Dirotta su Cuba e la dj Julia aka Overgivelse a Leporano

Due serate all’insegna di generi diversi, ma con in comune una grande grinta. Al Canneto Beach di Leporano arrivano la dj internazionale Julia aka Overgivelse (5 agosto) e i Dirotta su Cuba (9 agosto), una delle band più funky d’Italia. Ma andiamo con ordine.

Julia aka Overgivelse è cresciuta con la migliore musica funky dance e soul degli anni ’80. Un profondo amore per la musica classica l’ha portata a ballare e suonare il flauto traverso in un’orchestra. E oggi è una stimata dj e producer, super ospite il prossimo 5 agosto del Canneto Beach, in provincia di Taranto. Una speciale notte dance con un’artista, a tutti gli effetti, protagonista della scena internazionale. Ha una visione romantica: affascinata dal continuo evolversi, dal diventare ogni giorno qualcosa di diverso, desidera un mondo che si trasformi ogni giorno in una versione migliore attraverso la musica. Giovanissima, è dj resident al The Sanctuary di Roma.

Nel frattempo, prosegue con grande successo anche la rassegna estiva “Dinner Show” organizzata dal Canneto Beach di Leporano, in provincia di Taranto, con il supporto di Programma Sviluppo, partner dell’intero cartellone

Il 9 agosto, arrivano loro: i Dirotta su Cuba. Dopo quasi due anni di pausa, una delle band italiane più conosciute è ritornata sulle scene. La notizia è arrivata proprio da Simona Bencini, fondatrice, voce e anima del gruppo.

All’alba del 2023, Rossano Gentili, fondatore dei DSC insieme a Simona e Stefano De Donato, chiede a Simona di riprendere in mano la storia del gruppo e di farlo tornare a vivere. Nasce così il tour “Dirotta su Cuba reloaded” con una formazione di sei elementi rinnovata e capitanata dalla fondatrice.

Nel nuovo spettacolo, i Dirotta su Cuba ripropongono i loro più grandi successi di circa trent’anni di carriera come “Gelosia”, “Liberi di-liberi da”, “Dove sei”, “Notti d’estate”. E poi “È andata così”, brano che presentarono al Festival di Sanremo del 1997, condotta da Mike Bongiorno. Insomma, un concerto da non perdere, in cui non mancheranno le canzoni del loro ultimo lavoro discografico “Studio sessions Vol.1”.

Alla voce Simona Bencini, tastiere Emiliano Pari, chitarre Stefano Profazi, al basso Patrizio Sacco, alla batteria Vincenzo Protano, a sax e flauto Donato Sensini, alla tromba Luca Iaboni. Lo spettacolo prevede la formula della cena concerto, ma con una particolarità: la cena potrà essere sia di cucina italiana che giapponese. Start ore 21, info: 099.5332037.

