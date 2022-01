Inizia, finalmente, il nuovo anno calcistico sulle emittenti del gruppo Editoriale Distante: in attesa che ripartano anche i campionati regionali, spazio alla Serie C e alla Serie D.

In diretta esclusiva in chiaro, anticipato da un ampio prepartita e da un ricco post-gara, il match del Partenio tra Avellino e Monopoli che mette in palio la seconda posizione in graduatoria: l’appuntamento è per le ore 17.30 su Antenna Sud 13. Contemporaneamente, su Antenna Sud 85, spazio a Tribuna Centrale Live per seguire, con le formule studio/stadio, le altre gare delle pugliesi di Serie C. Tutti i post-partita, invece, saranno trasmessi su Antenna Sud 13.

Nel primo pomeriggio, vale a dire dalle ore 14.30, Antenna Sud 13 sarà anche lo scenario della prima parte di Tribuna Centrale Live dedicata alla Serie D: a fronte delle quattro gare rinviate, i riflettori saranno tutti sugli impegni in trasferta di Cerignola e Bitonto, oltre che sui derby tutti pugliesi Brindisi-Matino e Molfetta-Nardò.

In serata, alle ore 21.30, su Antenna Sud 85 spazio a Tuttocalciopuglia, contenitore consueto per rivivere tutti i gol della domenica calcistica.

DIRETTA TV

Antenna Sud 13, ore 17.30: Avellino – Monopoli

DIFFERITE TV