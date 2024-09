Deraglia Brucomela alla festa di Bitetto: tanta paura, nessun ferito

Momenti di apprensione nella serata di domenica 1° settembre alla festa dedicata a Maria Addolorata, a Bitetto (Bari), quando un vagone della giostra Brucomela è deragliato mentre a bordo si trovavano alcuni bambini.

L’incidente è avvenuto durante il pieno svolgimento dei festeggiamenti, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. I piccoli sono stati rapidamente soccorsi dai volontari della protezione civile, che li hanno recuperati con l’ausilio di una scala.

“Sono in corso accertamenti sulla giostra, ma dai primi controlli effettuati dalla polizia locale, anche sulla documentazione fornita dal gestore, non emergerebbero criticità”, ha rassicurato la sindaca Fiorenza Pascazio, che ha lodato l’intervento tempestivo dei volontari sottolineando come “la giostra sia stata immediatamente spenta, chiusa e resa inaccessibile subito dopo l’incidente”.

Nonostante lo spavento, la festa è proseguita senza ulteriori intoppi. “Mi rallegra il fatto che nessuno dei bambini sia rimasto ferito, anzi, alcuni di loro sembravano addirittura divertiti”, ha concluso la sindaca Pascazio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author