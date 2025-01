Brindisi, deposito Gnl: Consiglio di Stato respinge appello Asi

BRINDISI – Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello promosso dal Consorzio Asi di Brindisi che contestava la distanza dai binari (da Costa Morena all’opera) per come prevista dal progetto sul deposito Gnl Edison. Come si ricorderà, ad agosto era stata accolta l’istanza cautelare presentata dal Consorzio. Secondo i giudici, l’Asi sarebbe andata oltre il proprio effettivo potere. Accolte, quindi, le ragioni di Edison e Autorità di sistema portuale che, come da sentenza, era legittimata a tutelare il proprio ambito di azione.

