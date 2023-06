Delirio Foggia, i rossoneri passano ai rigori e volano in finale! Pescara eliminato

PESCARA – Definire folle questa partita è riduttivo, il Foggia vince la lotteria dei rigori e vola alla finalissima dei play-off. Il 2-2 dell’andata è replicato anche in Abruzzo, una gara non adatta ai deboli di cuore. All’andata aveva segnato subito il Foggia, questa volta accade l’esatto contrario. Al 2’ Rafia scodella sulla testa di Cuppone che trafigge Dalmasso e fa esplodere i 20mila presenti all’Adriatico. Pescara subito in vantaggio. I rossoneri reagiscono bene e hanno diverse occasioni per pareggiare. Il Pescara è pericoloso ma non sfrutta le numerose ripartenze che il Foggia concede. Su corner, al 41’, Brosco colpisce in pieno la traversa. Il secondo tempo è di marca prevalentemente ospite, un Pescara evidentemente sulle gambe soffre fino all’ultimo e incassa il pari all’ultimo istante. La storia si ripete ancora, azione prolungata del Foggia, Ogunseye appoggia per Rizzo che segna al 96’ e scatena l’euforia rossonera. Supplementari agguantati sul filo del rasoio. La strada degli uomini di Rossi torna in salita quando al 6’ Desogus riceve un pallone illuminante da Rafia, mette a sedere gli avversari con una finta e riporta gli abruzzesi in vantaggio. È ancora un’illusione, quando tutto sembra finito l’incornata di Markic riporta in vita il Foggia, è il 10’ del secondo tempo quando il difensore insacca sul corner di Peralta. Si va ai rigori. Il thriller continua anche dagli undici metri: Garattoni e Ogunseye sbagliano e Rafia porta il Pescara avanti. Ma il Foggia non muore letteralmente mai, neanche dal dischetto. Dalmasso para su Aloi, ad oltranza Rutjens segna il 4-3, che resta tale perché l’errore di Desogus manda in paradiso i satanelli. Adriatico gelato, il Foggia è in finale per il delirio di un’intera città. L’ultimo ostacolo verso la Serie B si chiama Lecco.

