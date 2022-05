FRANCAVILLA FONTANA- È stato organizzato da Francesco Sarli un dj contest in memoria di Mattia Della Corte, giovane deceduto dieci anni fa insieme al papà Piero, noto ingegnere di Francavilla Fontana, rimasto coinvolto nel tragico incidente dell’ultraleggero.

Mattia Della Corte stava imparando a muovere i suoi passi nel mondo del Dj, qualche mese prima della tragedia era sui carri allegorici, aveva dato una mano a tutti gli organizzatori, si era reso disponibile subito alla richiesta, aveva stampato sul volto un sorriso contagioso.

Dopo la notizia che ha distrutto la mente di tutta la comunità, Francesco Sarli ha deciso di ringraziarlo per quella disponibilità ricordandolo ciò che stava imparando a fare, il dj. Anno per anno Sarli ha promosso l’iniziativa sempre sotto il consenso della famiglia, non sono mai mancati gli imprevisti, ma si è sempre riusciti nel realizzare ciò. L’evento, coltivato in primis con concorrenti che venivano dalla stessa Città degli imperiali, ma dal 2015 con la sua V° edizione sino alla sua 8° edizione (prima del Covid), ha portato nella città concorrenti che provenivano da Torino, Roma, Melfi, Potenza, Bari, Reggio Calabria. Nel 2017 è stata fondata con la famiglia e alcuni amici, l’associazione musicale “Una Nota Per Mattia” dedicata, appunto, al campione.

Durante la pandemia, nel settembre 2020 è stata organizzata la 9° edizione a porte chiuse, solo diretta streaming sui social… edizione strana, senza pubblico e con tanta paura per tutto ciò che succedeva… alla fine di quella edizione Francesco Sarli si è ripromesso che la 10° doveva essere una festa, l’inizio del post covid. Così, evitando l’edizione 2021, si è arrivati a quella che il 28 maggio sarà il ritorno dell’evento, la ripartenza degli eventi estivi in un clima molto più tranquillo, senza mai dimenticare che li, in consolle, insieme a tutti i concorrenti ci sarà Mattia.

L’evento si terrà sabato 28 maggio in piazza Giovanni XXIII a Francavilla Fontana, a partire dalle 20 e nel finale ci sarà il dj set di Benny Bolognino.