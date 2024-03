Dattis: ” Vicenda grave è amtab e giustifica intervento Piantedosi”

Roma – Il vice presidente della Commissione Antimafia carte alla mano, prova a mettere un punto sulla vicenda ormai anche politica, che sta coinvolgendo il capoluogo pugliese. Elenca le premesse che hanno spinto il Pm a chiedere l’amministrazione giudiziaria dell’Amtab. Poi, difende la scelta dei parlamentari pugliesi. È un atto dovuto ribadisce e la reazione di Decaro è spropositata. Sulla partecipata del comune chi doveva vigilare se non il sindaco? Nel frattempo, l’opposizione tuona, Pd in primis. È grave quanto sta accadendo a pochi mesi dal voto. Per i pentastellati che contestano le modalità, il comune è una casa di vetro.

