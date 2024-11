Danni allo stadio Tursi: la Virtus Francavilla rimedia riparando tutto

Al termine della partita tra Martina e Virtus Francavilla, era emerso un grave atto vandalico ai danni dei bagni della tribuna est dello stadio Tursi.

I tifosi ospiti avevano causato ingenti danni, distruggendo sanitari, lavandini e porte. La società della Virtus Francavilla ha deciso di farsi carico delle riparazioni, dimostrando un senso di responsabilità civica. Nei giorni scorsi, infatti, hanno provveduto a riparare i danni causati dai propri tifosi nel settore ospiti dello stadio.

Il Martina Calcio ha espresso pubblicamente i propri ringraziamenti alla Virtus Francavilla e al suo presidente Antonio Magrì per il tempestivo intervento. «Ci auguriamo che questo gesto sia da esempio per tutti e che i tifosi comprendano che atti di vandalismo come questo danneggiano solo le società, che già fanno sforzi immani per portare avanti il calcio nelle nostre piccole realtà», ha dichiarato la dirigenza martinese in un post pubblicato sui social.

