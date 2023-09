Dall’Italia: live su Facebook causa un terribile frontale (video)

Un terribile incidente stradale trasmesso in diretta social. Ad Alatri (Frosinone), un magrebino di 27 anni invade la corsia opposta mentre è live su Facebook schiantandosi con la sua Audi A4 contro una Nissan guidata da una donna. Il bilancio è di 3 feriti: una bambina è stata trasportata all’ospedale Bambino Gesù di Roma, ma non è in pericolo di vita. Clicca QUI per il video.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp