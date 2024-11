Dall’Italia: bimbo di 4 anni senza pasto all’asilo per debito di 9 euro

A Sulmona (L’Aquila), un bambino di circa 4 anni non ha potuto ricevere il pasto in asilo a causa di un debito di 8,97 euro per il pagamento dei buoni mensa. L’istituto scolastico aveva contattato la famiglia per sollecitare il saldo del piccolo debito, derivante dalla dimenticanza del pagamento del ticket. Dal Comune, inoltre, fanno sapere che anche gli uffici hanno avvisato in anticipo i genitori, ritenendoli “pienamente responsabili dell’inconveniente”. Così, il personale dell’istituto non ha servito il cibo al bambino, il quale ha però ricevuto una porzione del pranzo dai suoi compagni di classe.

