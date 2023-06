Cultura e salute, un progetto per gli over 65

BARI – Promozione culturale, sport, salute e intergenerazionalità. Sono i pilastri di “Cultura in salute”, il progetto firmato Anteas e Anolf Bari che prevede quattro appuntamenti tra giugno e ottobre, con visite guidate nei siti di interesse storico-culturali della città di Bari a cui seguiranno momenti di ginnastica dolce accompagnata dall’esibizione di un giovane violinista. Il primo appuntamento già nelle prossime ore con la visita guidata al Colonnato della ex Provincia di Bari a cura degli studenti dell’Istituto Tecnico Economico “Vittorio Lenoci” di Bari che frequentano l’indirizzo turistico, a cui seguirà in uno spazio dedicato allo sport con il coinvolgimento di giovani e grandi adulti.

