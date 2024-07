Crowdstrike down, poche cancellazioni negli Aeroporti pugliesi

BARI – Code ai check in, procedure più lente, tempi di attesa dalla mezz’ora alle due ore e qualche cancellazione, nello specifico sei voli su Milano e Roma andata e ritorno da Bari (della Ita Airways) e un sulla capitale dal Brindisi.

Aeroporti di Puglia tiene botta dopo il Crowdstrike down che ha coinvolto i sistemi Microsoft a livello mondiale paralizzando di fatto aeroporti, Borse e tutti gli apparati informatici che lo utilizzano. La situazione migliora già in serata ma intanto i passeggeri dello scalo barese non la prendono tutti con filosofia. Oltre cento i voli gestiti dalla Spa in questa giornata di straordinaria follia telematica tra il capoluogo pugliese, quello messapico e quello dauno.

