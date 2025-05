San Nicola, le frecce tricolori sorvolano il lungomare di Bari

BARI – Hanno sorvolato il lungomare di Bari le Frecce Tricolori in formazione ridotta dopo l’incidente delle scorse ore a Pantelleria, isola della provincia di Trapani nel tratto di mare tra Sicilia e Tunisia. Qui tre velivoli hanno perso l’assetto durante una manovra e per fortuna solo lievi ferite per il pilota.

In sei hanno colorato di verde, bianco e rosso il cielo terso del capoluogo in un sorvolo che ha raggiunto la spiaggia di Pane e Pomodoro per poi arrivare sulla città vecchia e andare via da est. Il tutto in concomitanza con le celebrazioni di San Nicola, Santo Patrono della città.

E così strade chiuse e tantissimi baresi con il naso all’insù per vedere lo spettacolo della Pan – la Pattuglia Acrobatica Nazionale – sul lungomare in stile monumentale prima di ritornare verso la base madre di Rivolto

Il legame della Pattuglia Acrobatica Nazionale con la città di Bari risale al 1987, anno in cui le Frecce Tricolori sono state designate “ambasciatrici di San Nicola” dalla comunità dei frati domenicani della Basilica Pontificia. E con questo sorvolo si aprono ufficialmente i festeggiamenti in onore del Santo Patrono

