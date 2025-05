Palmisano: “Raccapriccianti violenze fuori dal San Nicola di Bari”

Le violenze verificatesi all’esterno dello stadio San Nicola di Bari non hanno lasciato indifferente Valentina Palmisano, europarlamentare del Movimento Cinque Stelle, che ha definito “raccapriccianti” le immagini circolate dopo gli scontri.

“Le scene di violenza fuori dallo stadio di Bari sono lontane anni luce dai valori che dovrebbero ispirare lo sport”, ha dichiarato Palmisano, sottolineando come “nessuna delusione per il risultato della propria squadra può giustificare episodi che, come accaduto domenica in Puglia, hanno coinvolto anche bambini”.

Fortunatamente, il minore rimasto coinvolto non ha riportato ferite, ma resta il trauma vissuto in quei momenti concitati.

“Siamo di fronte a situazioni estreme che devono essere condannate senza riserve”, ha aggiunto l’eurodeputata, esprimendo anche il proprio “vivo apprezzamento per la prontezza della procura e della questura di Bari”, che hanno avviato subito le indagini e già condotto i primi arresti.

Tre persone sono state identificate e fermate nelle ultime ore: “Si tratta di un primo segnale importante”, ha sottolineato Palmisano.

L’europarlamentare ha poi ribadito l’esigenza di un cambio culturale nel modo di vivere il calcio e gli eventi sportivi: “Occorre che si viva lo sport con uno spirito radicalmente diverso, lontano da qualsiasi logica violenta o prevaricatrice”.

Secondo Palmisano, in Italia è ancora troppo difficile trasformare stadi e impianti sportivi in luoghi accoglienti per le famiglie: “L’uso insensato della forza allontana i bambini dalla passione sportiva, e questo non può essere accettato”.

