Brindisi, in casa con un panetto di hashish: arrestato 25enne

BRINDISI – in casa con un panetto di hashish: la scoperta è Polizia di Stato di Brindisi che, la scorsa settimana, ha arrestato un 25enne, pluripregiudicato per reati specifici, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish.

In particolare, personale della Squadra Mobile, nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata in un luogo nella disponibilità dell’arrestato, ha rinvenuto un panetto di circa 110 grammi di hashish, materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione.

L’Autorità Giudiziaria, informata dell’avvenuto arresto, disponeva che il giovane venisse associato presso la locale Casa Circondariale in attesa della convalida.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author