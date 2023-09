Crotone, Zauli: “Potevamo fare meglio, campo difficile”

FRANCAVILLA F.NA – Lamberto Zauli, tecnico del Crotone, ha commentato così la sconfitta di Francavilla contro la Virtus: “Sapevo la partita sarebbe stata difficile perché su questo campo si fa un gioco diverso, a cui i nostri avversari sono abituati. Abbiamo provato ad adattarci, poi nel momento in cui eravamo noi in controllo un nostro errore gli ha regalato il 2-1. La partita si è fatta in salita. Vuthaj-Gomez? Hanno lavorato bene, ma in generale oggi la squadra poteva far meglio. Ripeto non siamo abituati a giocare su questo campo: la Virtus nell’ultimo anno e mezzo ha costruito qui i suoi risultati e venendo qui si capisce il perché”.

