Crotone – Potenza: termina a reti inviolate la sfida dello “Scida”

“Non mollare di un centimetro” il dictat di mister Lerda. “Rendere la vita difficile al Crotone” la risposta di Raffaele in partenza di un match che vede contrapposte due compagini dai pesi specifici e dagli obbiettivi ben differenti. Per gli ospiti in campo dal primo minuto una inedita coppia d’attacco composta dall’ultimo arrivo in casa rossoblù, Iacopo Murano, e Nando Del Sole. Dopo 180 secondi si fa subito vedere in avanti il Crotone con D’Ursi che non trova la coordinazione giusta su una bella palla di Gomez, calciando alto sulla traversa. All’undicesimo sono ancora i padroni di casa a rendersi pericolosi con Crialese che prova un tocco morbido ma è bravo Gasparini a deviare in calcio d’angolo. La prima chance per il Potenza nasce da una ripartenza al 23esimo con Del Sole che serve in area Murano che di destro trova la respinta di Dini. Al minuto 36 il Crotone resta in 10 uomini per l’espulsione di Golemic che atterra al limite dell’area Murano. Della successiva punizione se ne occupa Cittadino che di destro sfiora l’incrocio dei pali. Nella ripresa si ristabiliscono gli equilibri numerici in campo a seguito dell’espulsione di Matino che al 47esimo rimedia il secondo cartellino giallo. Al 65esimo Rojas impensierisce Gasperini con un tiro-cross insidioso che il numero uno rossoblu devia in angolo. Cinque minuti dopo Gomez ha la palla perfetta per portare i suoi in vantaggio su un cross di Tribuzzi e sponda di Bove, ma arriva con un secondo di ritardo all’appuntamento con il gol. L’ultimo tentativo della gara ce l’ha Gomez all’87esimo che di testa non riesce però ad imprimere forza e precisione.Nei minuiti di recupero il Potenza reclama un penalty per un tocco di mano in area.

Terrmina dunque a reti inviolate una gara in cui il Potenza condanna il Crotone al suo secondo pareggio interno. Gara per molti minuti in mano ai padroni di casa. Ospiti che hanno saputo controllare bene il match in fase difesiva, provando a sfruttare le ripartenze e che consente agli uomini di raffaele di riscattare la sconfitta di Foggia.

IL TABELLINO

FC CROTONE (4-3-3): Dini, Cuomo, Golemic, D’Ursi (46’ Tribuzzi), Gomez, Petriccione, Papini (75’ Cernigoi), Carraro, Crialese (75’ Vitale), Chiricò, Awua (39’ Bove). A disp.: Branduani, Gattuso, Gigliotti, Rojas, D’Errico, Cantisani, Spaltro, Pannitteri. All. Franco Lerda

POTENZA CALCIO (3-5-2): Gasparini, Gyamfi, Matino, Del Pinto (51’ Steffè), Cittadino (63’ Schimmenti, 79’ Laaribi), Del Sole (51’ Verrengia), Riccardi (51’ Talia), Rocchi, Murano, Girasole, Hadziosmanovic. A disp.: Alastra, Armini, Legittimo, Alagna, Logoluso, Volpe. All.: Giuseppe Raffaele

ARBITRO: Gabriele Scatena (Avezzano)

ASSISTENTI: Pascali – Piedipalumbo

QUARTO UOMO: Pirrotta

NOTE:

Espulsioni: 36’ Golemic (C), 47’ Matino

Ammonizioni: 10’, 47’ Matino (P), 24’ Riccardi (P), 54’ Cittadino (P), 69’ Steffè (P), 76’ Bove (C), 78’ Rocchi (P), 95’ Hadziosmanovic (P)

Corner: 9 (C) 0 (P)

Recupero: 2’ p.t. – 5’ s.t.

