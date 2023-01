Una notizia terribile per il calcio lucano e pugliese. È morto Vito Chimenti, ex attaccante di 69 anni. dopo un malore nell’immediato prepartita del match tra Pomarico (squadra di Eccellenza in Basilicata in cui lavorava come preparatore dei portieri) e Real Senise.

Vito Chimenti era nato a Bari nel 1953 e aveva giocato in Serie A, B e C con Pistoiese, Catanzaro, Palermo, Taranto, Salernitana e Lecco. Da allenatore ha fatto parte dello staff tecnico di Salernitana, Foggia, Messina, Matera, Lanciano, Rimini e Virtus Casarano.

Condividi su...



Linkedin

email

Whatsapp