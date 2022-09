“Sapevamo di affrontare una squadra molto forte come il Crotone, ma dopo il doppio svantaggio la squadra ha reagito. Ci abbiamo provato, ma non siamo riusciti a segnare. Peccato per l’infortunio di Piccinni, speriamo nulla di grave. Per mercoledì mi auguro di recuperare almeno Vettorel”. È così che Giuseppe Laterza, tecnico del Monopoli, commenta il ko di Crotone.