TERLIZZI – E’ di due morti e un ferito il bilancio dell’incidente avvenuto nel pomeriggio tra Ruvo di Puglia e Terlizzi. L’impatto tra un’auto e un autoarticolato; sono quattro le persone coinvolte in tutto. Il ferito è in gravi condizioni ed è stato condotto in codice rosso in ospedale, mentre il conducente del camion è rimasto illeso ma sotto shock. L’impatto è avvenuto all’altezza di un’autodemolizione sulla ex statale 98, in prossimità dell’uscita Portoni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri.