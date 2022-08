Taranto è tra le 3 città finaliste per il titolo di “Destinazione dell’anno” ai Seatrade Cruise Awards, premio che riconosce le eccellenze dell’industria crocieristica a livello globale. Oltre alla città dei due mari, a contendersi il riconoscimento la città di Dubrovnik, in Croatia, e Crociere in Gran Bretagna. I vincitori saranno annunciati durante il Welcome Reception al Seatrade Cruise Med di Málaga, in Spagna, il 14 settembre.