Tommaso Paradiso in concerto all’Elephant Park di Ginosa Marina (Taranto) martedì 23 agosto. Con il “Tommy Summer Tour 2022” si chiude la rassegna Melodye Music Fest.

Organizzato da Anonima Group, direzione artistica della struttura, con la collaborazione di Uncode concerti, il live del cantautore romano si presenta come uno spettacolo ricco di emozioni nel quale centrale è la musica, con i grandi successi del suo percorso artistico dalle canzone cantate con la celebre band come “Promiscuità”, “Fine Dell’Estate”, “Completamente”, “Riccione”, “Felicità Puttana” agli ultimi successi del percorso da solista tra cui “Non avere Paura” e l’ultimissimo “Piove in discoteca”, passando per i brani proposti in progetti parallelli tra i quali l’immancabile “Da Sola In The Night”.

Classe 1983, avvicinatosi alla musica sul finire degli anni ’90, Tommaso Paradiso ha mosso i suoi primi passi nella scena musicale italiana con il gruppo Thegiornalisti da lui stesso formato nel 2009 pubblicando 5 album e ottenendo un notevole successo. Con questo bagaglio di notorietà si è dedicato anche alla scrittura per artisti quali Luca Carboni, Takagi & Ketra, Nilla Pizzi, Gianni Morandi, Giusy Ferreri e Noemi. Dal 2019 chiudendo l’esperienza con i Thegiornalisti ha proseguito come solista realizzando tre anni dopo il primo album, al quale è seguito un tour invernale.

Ad accompagnare Tommaso Paradiso nella serie di concerti estivi, in giro per l’Italia, sul palco ci sarà la band composta da Gianmarco Dottori alla chitarra e al pianoforte, Nicola “Setak” Pomponi alla chitarra, Silvia Ottanà al basso elettrico e synth, Daniel Fasano alla batteria, Angelo Trabace al pianoforte e alla tastiere/synth, Marco Scipione al sax e alle percussioni, Marco Playaldo agli effetti, Frances Alina Ascione e Roberta Montanari ai cori.