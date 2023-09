Crociere: a Taranto l’Italian Cruise Day 2023

Il 27 ottobre, nella suggestiva cornice del Castello Aragonese di Taranto, si terrà l’undicesima edizione dell’Italian Cruise Day, forum sull’industria e il turismo crocieristico in Italia ideato e organizzato dal 2011 da Risposte Turismo.

Al centro dell’iniziativa il presente e il futuro della crocieristica in Italia, gli investimenti sul prodotto e nei porti, nuovi itinerari e promozione di nuove mete per escursioni a terra. E ancora, i nuovi carburanti “green” per l’alimentazione delle navi, lo stato dell’arte in Italia dell’elettrificazione delle banchine e le possibili traiettorie evolutive del turismo crocieristico nel nostro Paese.

L’appuntamento è realizzato per questa edizione in partnership con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e il Comune di Taranto. Il forum sbarcherà per la prima volta in Puglia, una regione che con i suoi 7 porti crocieristici ha saputo ritagliarsi un ruolo sempre più centrale nella geografia crocieristica nazionale e che, negli ultimi 5 anni, ha accolto oltre 2,6 milioni di crocieristi e oltre 900 approdi.

“Secondo le nostre stime – sottolinea Francesco di Cesare, presidente Risposte Turismo -, tra i record di quest’anno, incluso quello relativo al volume di traffico nei porti italiani, ci si aspetta inoltre di raggiungere di qui a fine anno la soglia del milione di italiani che scelgono la crociera, +26% sul 2022, superando il precedente riferimento del 2019 attestatosi a 950.000, andando a confermare l’Italia quale terzo bacino di domanda europeo e tra i più rilevanti a livello mondiale”.

In apertura di Italian Cruise Day, come da tradizione, spazio ai numeri e alle statistiche con la presentazione della nuova edizione dell’Italian Cruise Watch, il rapporto di ricerca realizzato da Risposte Turismo contenente i dati più aggiornati e rilevanti sul comparto crocieristico in Italia e le previsioni per il 2024 e, per la prima volta, una monografia dedicata alle crociere a tema.

