È stato trovato morto a Crispiano l’uomo di 84 anni originario di San Giorgio Jonico che nei giorni scorsi era stato dato per scomparso.

Immediatamente erano state avviate le ricerche coordinate dai Carabinieri della Compagnia di Martina Franca, fino al ritrovamento avvenuto attorno alle ore 19.30 di venerdì sera.

Ancora incerte le cause del decesso, così come non si conoscono le ragioni della sua scomparsa nei giorni scorsi. Si presume possa trattarsi di un allontanamento volontario. Sul caso indagano i Carabinieri.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

