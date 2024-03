Crispiano, docente aggredito: sindaco Lopomo ‘Punizione esemplare’

“Voglio dare un segno di solidarietà al professore aggredito, spero che ci sia una punizione esemplare ma voglio ricordare anche che questi fatti sono accaduti fuori dalla scuola. L’istituto Elsa Morante non deve essere colpito per questi fatti perchè è sempre stato un isituto autorevole e di prestigio, riconosciuto in tutta la provincia”.

Lo afferma Luca Lopomo, sindaco di Crispiano (Taranto), riferendosi alla vicenda del professore aggredito all’uscita di scuola da uno studente che aveva rimproverato. “Dovremmo interrogarci tutti, istituzioni, classe dirigente e famiglie, sul disagio che vivono i ragazzi e l’educazione a volte con cattivi esempi che noi diamo”, conclude Lopomo.

