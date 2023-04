Crisi Sudan potrebbe portare nuovi esodi verso coste italiane

Ong lanciano l’allarme sul rischio di nuovi afflussi di persone in viaggio verso l’Italia dal Sudan, dilaniato dai combattimenti tra l’esercito regolare e Rapid Support Forces, potente forza paramilitare.

Le organizzazioni non governative avvertono il rischio di un nuovo esodo verso le coste italiane dopo i feroci combattimenti scoppiati il ​​15 aprile: è l’ultima situazione di instabilità in Africa, che si aggiunge alla già difficile gestione dei profughi provenienti da Tunisia e Libia. Diverse Ong affermano che “le partenze dei profughi aumenteranno con la crisi in Sudan”.

L’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ha affermato che il Ciad orientale ospita già oltre 400.000 rifugiati dal Sudan e che i nuovi arrivi stanno mettendo a dura prova il paese.

