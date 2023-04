LECCE – Un messaggio di unità in ricordo di coloro che hanno combattuto e si sono sacrificati per la libertà e la democrazia. Con questo spirito anche a Lecce, in piazza Partigiani, si è tenuta la celebrazione per il 78° anniversario della Liberazione della Repubblica Italiana

Presenti le massime cariche istituzionali e militari della provincia di Lecce oltre il ministro Fitto e il sottosegretario Mantovano, tanti anche i cittadini che hanno voluto partecipare a questa celebrazione arricchita da momenti musicali a cura del Conservatorio Tito Schipa.

In apertura la deposizione della corona sul monumento “La Scheggia Marmorea”, poi i diversi interventi istituzionali dal prefetto Rotondi, al comandante del Reggimento “Cavalleggeri di Lodi” Urso, alla presidente del consiglio Regionale Capone, il sindaco Salvemini, il presidente della Provincia Minerva, la rappresentante dell’Anpi e il Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

email