Crisi Medioriente, Tajani: ‘Connazionali in Iran tornino in Italia’

Nel giorno 363 del conflitto in Medio Oriente tra Israele e Hamas, le tensioni si inaspriscono ulteriormente. L’Iran ha accusato il G7 di essere “parziale e irresponsabile” dopo che i leader delle sette grandi potenze hanno condannato l’attacco di Teheran contro Israele.

“Agli italiani in Iran, circa 700, abbiamo raccomandato di tornare in Italia con i voli commerciali, che sono in graduale ripresa”. Lo ha detto Antonio Tajani, ministro degli esteri, al question time al Senato.

Teheran ha minacciato di considerare nemico chiunque fornisca spazio aereo a Israele, mentre nel paese sono ripresi i voli sospesi a causa degli attacchi. Nel frattempo, Aziz Salha, coinvolto nel linciaggio di Ramallah del 2000, è stato ucciso in un bombardamento israeliano nella Striscia di Gaza. Venerdì sono previsti i funerali di Hassan Nasrallah, leader di Hezbollah.

