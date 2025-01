Crisi idrica in Capitanata, Tutolo e Barone occupano aula Consiglio

Bari – Hanno scritto a Giorgia Meloni e al ministro ma anche alla presidenza del Consiglio regionale pugliese: Antonio Tutolo e Rosa Barone occupano l’aula del parlamentino di via Gentile per chiedere interventi sulla crisi idrica in Capitanata.

La situazione è critica, spiegano: le dighe della provincia di Foggia sono ai livelli minimi storici, con una riduzione di 99 milioni di metri cubi d’acqua rispetto allo scorso anno. L’invaso di Occhito, in particolare, è ridotto a un terzo della sua capacità. “Nonostante le ripetute segnalazioni e l’allarme lanciato nel Consiglio Regionale del 22 novembre 2022, alla presenza di un rappresentante del Governo, non abbiamo ricevuto risposte concrete né interventi adeguati”, dichiarano i consiglieri. “La Capitanata è sull’orlo di una catastrofe idrica senza precedenti, con conseguenze devastanti per l’agricoltura, l’economia locale e la vita dei cittadini. Diverse comunità rischiano di rimanere senz’acqua potabile nei prossimi mesi”, fanno sapere.

I consiglieri chiedono al Governo di adottare misure urgenti, tra cui lo stanziamento di risorse economiche straordinarie e un piano di gestione sostenibile delle risorse idriche. L’occupazione dell’aula consiliare continuerà fino a quando non arriveranno risposte concrete.

