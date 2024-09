Crisi idrica in Basilicata, dal 12 settembre al via le interruzioni programmate: i calendari

Cominceranno giovedì 12 settembre – dalle ore 18.30 alle ore 6.30 del giorno successivo – a Potenza e negli altri Comuni che fanno parte dello schema idrico Basento-Camastra, le interruzioni nell’erogazione dell’acqua causate dalla prolungata siccità e dalla riduzione di acqua disponibile nella diga del Camastra. La decisione è stata presa nel pomeriggio a Potenza, durante una riunione del tavolo tecnico di supporto permanente all’unità di crisi che sta seguendo l’evolversi della situazione. Per quanto riguarda Potenza, le interruzioni sono previste fino a mercoledì 18 settembre, con l’eccezione di domenica 15 settembre. Per gli altri Comuni il programma è identico. E’ stato istituito, per fornire informazioni, anche un numero verde gratuito – 800 992293 – che sarà in funzione 24 ore. Alla riunione hanno partecipato Acquedotto lucano, Egrib, protezione civile, Anci, sindaci, funzionari di diversi enti.

