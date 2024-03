Crediti d’imposta per corsi di formazione mai tenuti, la GdF BAT recupera 2,5 milioni

BAT – Crediti d’imposta erogati per corsi di formazione del personale mai effettuati. Operazione della Guardia di Finanza della BAT per recuperare 2,5 milioni di euro destinati a sette rappresentanti legali di aziende che hanno avuto accesso all’agevolazione Formazione 4.0. Il lavoro delle Fiamme Gialle si è svolto in sinergia con la Procura della Repubblica di Trani e l’Agenzia delle Entrate. Già concretamente recuperato un milione di euro.

I corsi di formazione si sarebbero dovuti svolgere nelle ore di lavoro, grazie al ristoro economico concesso alle stesse aziende per compensare l’attività di settore non svolta. La formazione del personale, in particolare sulla sicurezza sul lavoro, non è mai stata effettuata. Decisivo il tavolo di coordinamento voluto dalla Procura di Trani, denominato Polo Tutela Penale delle Entrate.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author