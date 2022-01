Corigliano, in fiamme autovettura di imprenditore. Interessato tubo del gas

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Maglie è intervenuta, poco dopo la mezzanotte, a Corigliano d’Otranto in via Oberdan per incendio autovettura. Su posto vi era una Seat leon di proprietà di un 38enne del posto interessata da un incendio. Le fiamme hanno interessato anche il prospetto dell’abitazione dello stesso proprietario e una tubazione del gas di rete. L’immediato intervento dei Vigili del fuoco ha scongiurato il propagarsi delle fiamme. Concluse le operazioni di spegnimento, tramite i tecnici della reta gas, si è proceduto a mettere in sicurezza la tubazione coinvolta dall’evento. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.