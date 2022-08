Completato il quadro dei trentaduesimi della Coppa Italia Frecciarossa. Dopo aver eliminato Padova e Verona, il Bari, unica squadra pugliese in corsa, affronterà il Parma il allo stadio “San Nicola” il 19 ottobre (orario da stabilire). La vincente andrà a San Siro per sfidare l’Inter, presumibilmente a gennaio del 2023. Dagli ottavi entreranno in gioco tutte le big. Di seguito, i risultati dei trentaduesimi e gli accoppiamenti dei sedicesimi:

TRENTADUESIMI

Verona-Bari 1-4

Salernitana-Parma 0-2

Spezia-Como 5-1

Pisa-Brescia 1-4

Bologna-Cosenza 1-0

Cagliari-Perugia 3-2

Monza-Frosinone 3-2

Udinese vs Feralpisalò 2-1

Modena-Sassuolo 3-2

Cremonese-Ternana 3-2

Empoli-Spal 1-2

Genoa-Benevento 3-2

Sampdoria vs Reggina 1-0

Venezia vs Ascoli 2-3

Lecce vs Cittadella 2-3

Torino vs Palermo 3-0

SEDICESIMI

(1) Bari-Parma

(2) Spezia-Brescia

(5) Bologna-Cagliari

(6) Monza-Udinese

(3) Modena-Cremonese

(4) Spal-Genoa

(7) Sampdoria-Ascoli

(8) Cittadella-Torino

OTTAVI DI FINALE

Inter – (1)

Atalanta – (2)

Lazio – (5)

Juventus -(6)

Napoli – (3)

Roma – (4)

Fiorentina – (7)

Milan – (8)