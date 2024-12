Giornata della disabilità: Cooperativa San Bernardo al Parlamento europeo

BRUXELLES – La Cooperativa Sociale San Bernardo è stata tra i protagonisti dell’evento “Oltre l’ostacolo”, organizzato ieri, 3 dicembre, al Parlamento europeo in occasione della Giornata internazionale per le persone con disabilità. L’iniziativa è stata promossa dall’europarlamentare pugliese Chiara Gemma insieme alla collega Lara Magoni, con l’obiettivo di sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica sul tema della disabilità.

Durante l’evento, Giuseppe Natale, direttore generale della San Bernardo, ha illustrato i servizi offerti dalla cooperativa, con particolare attenzione all’assistenza domiciliare, considerata il fiore all’occhiello dell’organizzazione. Nel suo intervento, Natale ha ringraziato Maurizio De Nuccio, Direttore Generale dell’ASL di Brindisi, per l’impegno dimostrato nel migliorare i servizi per le persone con disabilità nella sua area di competenza.

“Essere qui oggi è un grande onore”, ha dichiarato Natale. “Questa è un’occasione importante per mettere in evidenza i progressi compiuti e le sfide ancora da affrontare nel campo dell’inclusione e dell’accessibilità. In Italia sono stati fatti passi avanti, ma rimane molto da fare per garantire un futuro migliore a tante persone che ogni giorno si trovano a fronteggiare ostacoli enormi”.

La cooperativa ha anche presentato i suoi progetti più recenti, tra cui un’iniziativa di telemedicina avviata in Madagascar per supportare le persone più vulnerabili, in collaborazione con Ripartiamo Aps. “Questo progetto mi riempie di orgoglio”, ha aggiunto Natale, annunciando inoltre l’apertura verso nuove collaborazioni negli Stati Uniti per portare know-how italiano nel settore dell’homecare, ancora poco sviluppato oltreoceano.

L’evento ha visto anche la partecipazione della presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, e del capo delegazione di Fratelli d’Italia, Carlo Fidanza, con il dibattito moderato dalla giornalista Simona Tedesco, direttrice della rivista Dove.

