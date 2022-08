BARI – Diventare una manifestazione di riferimento per la presentazione al pubblico di spettacoli di prosa in anteprima nazionale e regionale. È questo l’obiettivo del Puglia Teatro festival, la kermesse che punta a creare sul territorio della Regione Puglia di una rete di Comuni per la realizzazione degli eventi. Il progetto a carattere istituzionale vede il coinvolgimento di Alberobello, Conversano, Oria e San Pietro Vernotico, quali Comuni Fondatori del Festival. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Questa prima edizione della manifestazione – che si terrà da giugno a settembre – prevede uno spettacolo in ciascun territorio. Si inizia già sabato prossimo, 13 agosto a San Pietro Vernotico con Ettore Bassi e ‘Il sindaco pescatore’. Secondo appuntamento ad Alberobello, il 16 agosto, Federico Buffa con ‘Italia Mundial’ a Conversano il 17 agosto e chiuderà il festival Enzo Decaro il 3 settembre a Oria con ‘Un’odissea infinita’.