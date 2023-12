Conversano, si accende Borgo Natale

CONVERSANO – All’ombra del castello, Conversano si veste a festa e si illumina per il Natale con spettacoli, manifestazioni culturali, iniziative sportive e attività produttive. A dare il via al lungo mese di appuntamenti dedicati alle festività, l’accensione dell’albero, proprio in piazza Castello. Un programma ricchissimo quello di Borgo di Natale che per tutti i fine settimana delle festività renderà Conversano un luogo magico per la gioia dei bambini di ogni età. Punto focale di Borgo di Natale saranno infatti le installazioni luminose che mirano per questa edizione a valorizzare i monumenti della rinomata “Città dei Conti”. Da piazza Castello alla Cattedrale, dalle suggestive vie del centro storico a villa Garibaldi decorata da installazioni che celebrano il Bicentenario dell’architetto Sante Simone. Luci artistiche anche in corso Morea grazie ad una speciale anteprima del Lumen Fest, pronta a fare da scenografia al mercatino natalizio dell’artigianato e dell’enogastronomia. Ma il natale a Conversano è anche musica e intrattenimento con le esibizioni di street band itineranti e gli orari prolungati del Polo Museale

