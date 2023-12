Addio all’Arco Magno di San Foca

Melendugno – Il Salento piange ancora una volta uno dei suoi simboli naturalistici più belli, questa volta ad arrendersi è l’Arco Magno di San Foca. L’arco della marina del comune di Melendugno è crollato a causa dell’erosione costiera che l’ha divorato nel corso degli ultimi anni. Un luogo che per molti ha rappresentato la sede di intere giornate passate in spensieratezza con gli amici, ricordi ormai in bianco e nero di una costa adriatica molto diversa da quella attuale.

