La Focareddha di Sant’Andrea tra storia e leggenda

Presicce-Acquarica – Una tradizione che si tramanda da secoli per una delle focare più imponenti non solo del Salento ma dell’intera Puglia che resiste in uno dei borghi più belli d’Italia: Presicce-Acqurica. Un tempo, la sera della vigilia di S. Andrea, intorno alle case del paese si accendevano dei piccoli falò. Era un momento di divertimento ed un’occasione per stare tutti insieme, ma anche di buon auspicio per un inverno clemente, oltre ovviamente, per gustare il pesce che veniva pescato in onore di sant’Andrea patrono dei pescatori.

