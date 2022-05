SAN SEVERO- Se ne sarebbe andato in giro per una discoteca con un coletto ad elevata potenzialità lesiva: per questo motivo un giovane di San Severo è stato denunciato dai carabinieri.

È accaduto durante la notte di 28 maggio, quando i carabinieri della locale stazione, unitamente a personale di supporto della Compagnia di Intervento Operativo del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”, hanno deferito in stato di libertà per porto abusivo di armi un cittadino sanseverese che, all’atto di un controllo all’interno di una discoteca, è stato colto, senza giustificato motivo, in possesso di un coltello ad elevata potenzialità lesiva.