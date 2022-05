SAN SEVERO- Sono stati insospettiti dal suo comportamento e hanno deciso di vederci chiaro con una perquisizione. Ma quando è stato fermato, ha tentato la fuga: uno straniero è stato arrestato dai carabinieri di San Severo perché ha nascosto quattro panetti di eroina per un totale di 215 grammi.

È accaduto durante un controllo serrato del territorio, quando i militari della locale stazione, unitamente a personale di supporto della compagnia di intervento operativo del 10° Reggimento carabinieri “Campania”, hanno arrestato in flagranza di reato un soggetto di nazionalità straniera, responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nello specifico, i militari, insospettiti dal comportamento e dall’andatura del soggetto, hanno deciso di procedere a un controllo dei documenti, all’atto del quale il soggetto ha tentato di intraprendere la fuga. Bloccato dopo alcuni metri, è stato, infine, trovato in possesso di quattro panetti di eroina per un peso complessivo di 215 grammi, da destinare alla futura vendita al dettaglio.